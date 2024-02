Vollsperrung in Hennef Lkw schiebt Auto nach Kollision rund 20 Meter vor sich her

In Hennef ist am Dienstagnachmittag ein Lkw mit einem Seat zusammengeprallt. Der Unfall ereignete sich am Ende der A560 im Übergang zur Bundesstraße 8. Nach GA-Informationen von der Unfallstelle wollte die 34-jährige Fahrerin des Seat am Autobahnende in Richtung Eitorf abbiegen.