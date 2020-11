Richtung Siegburg : A560 war nach Unfall in Hennef gesperrt

A560 war nach Unfall in Hennef gesperrt

Update Hennef Wegen eines Unfalls auf der A560 in Höhe Hennef-Ost war die Autobahn in Richtung Siegburg kurzzeitig gesperrt. Vier Personen wurden verletzt.

Nach einem Verkehrsunfall gegen 21 Uhr am Samstagabend war die A560 in Höhe der Auffahrt Hennef-Ost in Fahrtrichtung Siegburg kurzzeitig gesperrt. Gegen 22.15 Uhr wurde die Autobahn wieder freigegeben.