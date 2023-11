Teilsperrung nach Auffahrunfall Stau zwischen Königswinter und Siegburg nach Unfall auf A3

Am Dienstagmorgen ist es auf der A3 in Fahrtrichtung Köln zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Lkw fuhr unmittelbar vor dem Kreuz Bonn/Siegburg am Stauende gegen einen anderen Lkw. Der Fahrer des auffahrenden Lkw Glück im Unglück, hieß es von der Feuerwehr vor Ort. Nach ersten Informationen wurde er leicht verletzt.