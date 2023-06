Autobahn teilweise gesperrt Laster nach Kollision auf A 560 bei Hennef umgekippt

Dabei wurde der Fahrer des umgekippten Lkws leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. In Richtung Sankt Augustin kam es daher zum Stau. Der Verkehr wurde teilweise einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Teilweise war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Sankt Augustin komplett gesperrt.