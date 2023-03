Unfall auf B478 bei Hennef-Bröl : Auto prallt gegen Lastwagen und überschlägt sich

Hennef/Neunkirchen-Seelscheid Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall auf der B478 ausgerückt. Dort war ein Auto gegen einen Lastwagen geprallt. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen.

Auf der Bundesstraße 478 zwischen Hennef-Bröl und Neunkirchen-Seelscheid sind am Mittwochvormittag ein Pkw und ein Lastwagen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer in Richtung Neunkirchen-Seelscheid unterwegs, als er in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und gegen einen Lastwagen prallte. Von dort schleuderte der Wagen zurück, streifte ein weiteres Auto, überschlug sich und kollidierte schließlich mit der Leitplanke.