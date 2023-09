Unfall auf der B8 Autofahrer gerät mit 1,2 Promille bei Hennef in Gegenverkehr

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am späten Freitagabend auf der B8 bei Hennef-Käsberg mit einem anderen Wagen kollidiert. Der 27-Jährige sei etwa um 23 Uhr in Richtung von Hennef-Uckerath unterwegs gewesen, teilte die Polizei einem GA-Reporter vor Ort mit. Kurz hinter der Bushaltestelle sei der Mann dann mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und da mit dem Wagen eines 45-Jährigen zusammengestoßen. Er sei im Seitengraben vor der Straße „Zum Gleichen“ gelandet. Infolge der Wucht des Aufpralls an dem Wagen das linke Vorderrad abgerissen worden, hieß es.