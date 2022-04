27-Jähriger kam auf L 268 von Fahrbahn ab : Drei Menschen bei Unfall in Hennef-Süchterscheid schwer verletzt

Hennef In Hennef sind drei junge Männer bei einem Unfall auf der L 268 schwer verletzt worden. Ein 27-Jähriger war mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte mit zwei Bäumen.

Drei junge Männer sind bei einem Unfall auf der L 268 in Hennef am Sonntagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen angab, war ein 27-Jähriger aus Hennef mit zwei Beifahrern gegen 22.18 Uhr in einem Seat Leon Cupra zwischen Oberscheid und Süchterscheid unterwegs. Nur wenige Meter vor dem Ortseingangsschild von Süchterscheid verlor der Mann in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über den Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen einen Baum, driftete zurück auf die Straße und kam dann wiederum nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Auto schließlich mit einem weiteren Baum.