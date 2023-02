Unfall auf der B8 bei Hennef-Eichholz : Einsatzkräfte mussten verletzte Mutter und ihr Kind aus Fahrzeug befreien

Hennef-Stotterheck Am Mittwochnachmittag mussten die Einsatzkräfte nach einer Kollision auf der B8 bei Hennef-Eichholz eine Mutter und ihr Kind aus ihrem Fahrzeug befreien. Mehrere Personen wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht, darunter auch Kinder.

Gegen 16.30 Uhr ist eine 47-Jährige mit einem Dacia Lodgy auf der B8 bei Hennef-Eichholz auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden VW-Kleinbus kollidiert. Die Fahrerin und ihr 13 Jahre altes Kind wurden durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und mussten von den alarmierten Einsatzkräften befreit werden. Sie wurden schwer verletzt in eine nahe gelegene Klinik zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht. Auch die Kleinbusfahrerin wurde schwer verletzt in eine nahe gelegene Klinik transportiert. Ihre 7 und 10 Jahre alten Kindern wurden nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen in eine Kinderklinik gebracht.