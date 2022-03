Bröltalstraße gesperrt : Lkw gerät auf B478 bei Hennef in Leitplanke

Auf der B478 bei Hennef-Bröl ist ein Lkw in die Leitplanke geraten. Foto: Christof Schmoll

Hennef Auf der B478 bei Hennef-Bröl ist am Dienstagmorgen ein Lastwagen in die Leitplanke geraten. Der Lkw droht abzustürzen. Die Bröltalstraße ist für die Bergung in beide Richtungen gesperrt worden.



Auf dem Weg von Hennef nach Ruppichteroth ist am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr ein LKW von der Bundesstraße 478 im Bröltal abgekommen. Der mit Lebensmitteln beladene Sattelzug steht in Schräglage an einer Böschung und droht abzustürzen.

Für die Bergung unter Einsatz eines Autokrans muss die Bröltalstraße an der Unfallstelle ab circa 7.45 Uhr vollständig gesperrt werden. Betroffen ist der Abschnitt nördlich der Einmündung der Kreisstraße 17 zwischen Hennef-Bröl und Ingersau. Der Verkehr kann über die Derenbachtalstraße (K 17) und die Landesstraße 86 nach Schönenberg umgeleitet werden.

