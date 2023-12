Unfall in Hennef-Uckerath Auto fährt in Personengruppe - zwei Frauen schwer verletzt

Eine 61-jährige Frau und ihre 34 Jahre alte Tochter mussten am Samstag mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Frauen waren am Samstagabend in Hennef-Uckerath auf der Westerwaldstraße (B8) von einem Auto angefahren worden. An der Unfallstelle konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.