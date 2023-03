Unfall nahe der Autobahnabfahrt Autofahrer erfasst Radfahrer an Kreuzung der L333 in Hennef

Demnach fuhr ein 58-Jähriger aus Hennef mit seinem Fahrrad gegen 17.30 Uhr auf der L333 aus Hennef kommend in Richtung Siegburg. An der Ausfahrt der Anschlussstelle Hennef-West der A560, die an der L333 endet, musste der Radfahrer an der dortigen Ampel warten. Als diese auf grün sprang, schob er sein Fahrrad über den Fußgängerüberweg. Der Autofahrer, der von der Autobahn fuhr und auf die L333 abbiegen wollte, erfasste den 58-Jährigen, woraufhin dieser stürzte. Nach Angaben des Radfahrers und eines unabhängigen Zeugen setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort, ohne sich um den am Boden liegenden Mann zu kümmern.