Polizei macht Alkoholtest Autofahrer prallt auf Brücke in Hennef gegen Leitplanke

Ein VW Passat ist in der Nacht zum Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache in die Leitplanke auf der Brücke der B 478 in Hennef gekracht. Der Insasse bliebt nach ersten Informationen unverletzt. Nach GA-Informationen von der Unfallstelle entstand am Fahrzeug ein Totalschaden. Demnach war die Vorderachse gebrochen und das rechte Vorderrad lag 50 Meter von der Unfallstelle entfernt. Weitere Reifen waren platt.