60-Jährige reanimiert : Autofahrerin prallt in Hennef gegen Findlinge

Autofahrerin prallt in Hennef gegen Findlinge

Hennef Eine 60-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall in Hennef-Mittelscheid gegen zwei Findlinge geprallt. Passanten fanden die äußerlich kaum verletzte Frau anschließend bewusstlos auf dem Fahrersitz.

