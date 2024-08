Unfall in Hennef Betrunkener 24-Jähriger kracht mit Auto in Mauer

Bei der Talfahrt von Blankenberg nach Hennef-Stein ist in der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Auf der kurvenreichen Strecke war der 24-jährige Hennefer in der letzten Linkskurve vor Erreichen des Siegtals geradeaus gefahren und gegen eine Bruchsteinmauer geprallt. Ein Heiligenhäuschen hatte sein VW Fox dabei nur knapp verfehlt. Beim Anstoß an das massive Hindernis wurde der Hennefer verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.