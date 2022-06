Fahrbahn wieder freigegeben : 23-Jährige wird bei Frontalunfall in Hennef schwer verletzt

Der Wagen der 23-Jährigen aus Neunlirchen-Seelscheid nach dem schweren Unfall auf der B478 bei Hennef-Bröhl am Dienstagnachmittag. Foto: Christof Schmoll

Update Hennef Bei einem schweren Unfall in Hennef-Bröl sind am Dienstagvormittag zwei Autofahrerinnen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Die B478 wurde vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Am Dienstagvormittag sind zwei Autos auf der B478 zwischen Hennef und Neunkirchen-Seelscheid frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrerinnen wurden dabei verletzt, eine von ihnen schwer. Die 26 Jahre alte Fahrerin eines Transporters ist nach Angaben der Polizei in einer Rechtskurve von ihrer Fahrspur auf die Gegenfahrbahn abgekommen. Die Gründe hierfür seien laut Polizei bislang nicht geklärt. Der Transporter stieß dabei frontal mit dem Kleinwagen einer 23-Jährigen aus Neunkirchen-Seelscheid zusammen. Die 23-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wurde schließlich mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch die 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme war die B478 in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Der Verkehr wurde frühzeitig abgeleitet. Sowohl die beiden nicht mehr fahrtüchtigen Unfallfahrzeuge als auch zwei Handys wurden zur Rekonstruktion des Unfallhergangs sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Die Fahrbahn konnte gegen 14 Uhr wieder freigegeben werden.

