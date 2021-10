Mast umgerissen : Feuerwehr befreite Traktor-Gespann aus Telefonleitung in Hennef

Ein Traktor blieb in Hennef-Dahlhausen in einer Leitung hängen und riss einen Mast um. Foto: Christof Schmoll

Hennef-Dahlhausen Am Sonntagabend kam es zu einem Unfall in Hennef-Dahlhausen. Ein Traktor-Gespann hatte einen hölzernen Mast umgerissen.

Als der Löschzug Uckerath der Hennefer Feuerwehr am Sonntagabend gegen 22 Uhr zwecks technischer Hilfe nach Dahlhausen gerufen wurde, war der genaue Grund des Einsatzes noch unklar. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Traktor-Gespann an einer Telefon-Freileitung hängengeblieben war und dadurch einen hölzernen Mast umgerissen hatte. Die quer über einen Einmündungsbereich gespannte Leitung war bei der Durchfahrt unbemerkt in eine Ritze an der obersten Kante des mächtigen Anhängers - eines Ladewagens zum Einbringen der Ernte - geraten. Als der Fahrer von einem Stichweg auf die Straße "Zum Neuglück" einbiegen wollte, riss er die Leitung mit, die aufgetretene Zugspannung führte zum Kippen des Mastes.