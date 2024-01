Unfall in Hennef Fahrerin und vierjährige Enkelin überschlagen sich mit Auto

Hennef · Eine 55-Jährige Autofahrerin ist am Donnerstag auf der Lichtstraße in Hennef von der Straße abgekommen. Das Auto, in dem auch ihre vierjährige Enkelin saß, überschlug sich.

07.01.2024 , 10:50 Uhr

Eine 55-Jährige und ihre Enkelin überschlugen sich mit ihrem Auto in Hennef. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler