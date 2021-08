Hennef : Autofahrerin wird bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Hennef sind am Montag zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Foto: Christof Schmoll

Hennef Zwei Autofahrerinnen sind am Montag bei einem schweren Unfall auf der L125 in Hennef verletzt worden. Die 71-jährige Fahrerin eines Chevrolet wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Hennef sind am Montagvormittag zwei Frauen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Die 71-jährige Fahrerin eines Chevrolet wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 23 Jahre alte Fahrerin des weiteren beteiligten Wagens, eines Hyundai, wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch Übersicht über die Verkehrslage : Das sind die aktuellen Staus in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis

Der Unfall ereignete sich auf der L125 in Höhe Hennef-Edgoven. Nach Angaben der Polizei kam die Fahrerin des Chevrolet aus der Edgovener Straße und wollte auf die vorfahrtsberechtigte L125 einfahren. Das Auto der 71-Jährigen wurde dabei von dem von links kommenden Hyundai seitlich getroffen und in den Graben geschleudert. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Polizei dauern an, die L125 wurde komplett gesperrt. Die Polizei setzte einen 3D-Scanner ein, um die Unfallstelle zu dokumentieren.

(ga)