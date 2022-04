22-Jähriger in Gewahrsam genommen : Gaffer stören Polizei nach Verkehrsunfall in Hennef

Um die aufgeheizte Stimmung vor Ort zu beruhigen, musste die Polizei zusätzliche Kräfte hinzuziehen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Hennef Am Samstagabend haben Schaulustige in Hennef die Polizei bei der Aufnahme eines Unfalls gestört. Einen 22-Jährigen ohne festen Wohnsitz nahmen die Einsatzkräfte in Gewahrsam.



Von Christine Bähr

Die Polizei hat in Hennef einen 22-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der während einer Unfallaufnahme am Samstag mit weiteren Schaulustigen die Arbeit der Kräfte gestört hat. Wie die Polizei am Montag angab, war ein 26-Jähriger um 19.55 Uhr auf der Bahnhofstraße auf einem E-Scooter mit einem Taxi kollidiert.

Nach den Angaben des 49-jährigen Fahrers fuhr der Mann aus der Richtung des Hennefer Bahnhofs noch vor dem Taxi auf den Fußgängerweg, obwohl sich das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich auf der Markierung des Weges befunden habe. Der 26-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Sein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von rund 1,5 Promille.