Jugendlicher verletzt : Jugendlicher Rollerfahrer stößt in Hennef mit Bus zusammen

Jugendlicher Rollerfahrer stößt in Hennef mit Bus zusammen

In Hennef ist ein Motoroller mit einem Bus zusammengestoßen. Foto: Christoph Schmoll

In Hennef ist ein Jugendlicher bei einem Unfall verletzt worden. Der Fahrer eines Motorrollers war am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr mit einem Bus kollidiert. Als er auf der L352 in Richtung des Ortsteils Happerschoß unterwegs war, kam ihm nach ersten Angaben ein Linienbus entgegen.