Unfall bei Hennef Zwei Autos stoßen auf der B478 frontal zusammen

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der B478 zwischen Hennef und Allner sind zwei Autofahrer teils schwer verletzt worden. Gegen 14.40 Uhr waren nach ersten Informationen kurz vor der Allner Brücke ein VW Golf und ein VW Amarok frontal zusammengestoßen. Der 66-jährige Golf-Fahrer soll aus noch ungeklärten Gründen bei der Fahrt in Richtung Allner in den Gegenverkehr geraten sein.