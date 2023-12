Böller-Unfall in Hennef 2022 Verkäufer von tödlicher Pyrotechnik zu Jugendstrafe verurteilt

Der 37-Jährige und ein damals 39 Jahre alter Mann sollen mit einer Gruppe Silvester gefeiert haben, als sie von einem Bekannten eine „Kugelbombe“ erhielten. Als der Böller am Neujahrstag 2022 gezündet wurde, erlitt der 37-Jährige schwerste Gesichtsverletzungen, an denen er starb. Der 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen an Armen, Beinen und im Brustbereich in eine Klinik gebracht.