Tödlicher Unfall : 83-Jährige wird in Hennef von Zug erfasst und stirbt

Symbolbild. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Hennef Am Samstagnachmittag kam es zu einem tragischen Unfall an einem Bahnübergang an der Frankfurter Straße in Hennef. Dabei ist eine 83-Jährige von einem Zug erfasst worden und verstarb.



Eine 83-jährige Frau ist am Samstag gegen 13.40 Uhr in Hennef von einem Zug erfasst worden. Passanten hatten laut Angaben der Polizei Siegburg am Bahnübergang an der Frankfurter Straße, Ecke An der Brölbahn, trotz heruntergegelassener Schranken auf dem Fußweg über die Gleise gelaufen - mit tödlichen Folgen.