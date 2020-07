Bürgerbegehren nach Unfall : Vater fordert fahrradfreien Markt in Hennef

Vater fordert fahrradfreien Markt in Hennef

HENNEF Nach einem schwerem Unfall seines Sohnes auf dem Hennefer Marktplatz sammelt Jürgen Wirtz Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Der Vierjährige brach sich Waden- und Schienbein.

An diesen 9. Juli kann sich Jürgen Wirtz noch genau erinnern. Er war gegen 18 Uhr mit seinem vierjährigen Sohn Johannes auf dem Hennefer Marktplatz. Der Kleine spielte dort mit anderen Kindern. „Ich saß vielleicht fünf Meter von ihm entfernt auf den Stufen in der Nähe des türkischen Obstgeschäftes und habe zugeschaut“, erzählt Wirtz. Nur kurz war der Junge aus dem Blickfeld des Vaters verschwunden, da „hörte ich einen Schrei und meinen Sohn weinen“. Als er zu ihm rannte und nachschaute, lag Johannes auf dem Boden unter einem Fahrrad und krümmte sich vor Schmerzen. Ein Jugendlicher, der mit dem Fahrrad auf dem Marktplatz unterwegs war, hatte Johannes laut eigenen Angaben übersehen und angefahren.

Wirtz entdeckte zunächst einen Reifenabdruck auf dem Gesicht des Kindes und Schürfwunden. Der 56-jährige Beamte alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Johannes wurde in die Sankt Augustiner Kinderklinik gebracht, wo Ärzte eine Schien- und Wadenbeinfraktur bei dem Vierjährigen feststellten. Eine zunächst befürchtete Bauchverletzung bestätigte sich nicht, und Johannes konnte nach zwei Tagen die Klinik wieder verlassen. Seitdem trägt er einen Gips.

Sohn traut sich nicht mehr auf den Marktplatz

Die ersten Tage habe sein Sohn über starke Schmerzen geklagt, so Wirtz. Er konnte sich nur in einem angemieteten Rollstuhl bewegen und traut sich seit dem Unfall nicht mehr auf den Marktplatz.

Wirtz sammelt derzeit Unterschriften und strebt ein Bürgerbegehren an: Er möchte, dass die Stadt die Freigabe für Radler auf dem Hennefer Marktplatz wieder aufhebt. Zudem hat er Bürgermeister Klaus Pipke angeschrieben. In seinem Brief fordert Wirtz den Stadtrat und Pipke auf, die Freigabe für Radler auf dem Marktplatz auf Kinder bis zu einem Alter von elf Jahren zu beschränken. Jugendliche und erwachsene Fahrradfahrer soll die Stadt seiner Ansicht nach vom Marktplatz „verbannen“.