Polizei bittet um Hinweise Daniel G. aus Hennef wird vermisst

Die Polizei sucht Daniel G. aus Hennef. Am 11. April hat der 24-Jährige seine Wohnanschrift in Hennef zu Fuß verlassen und ist seitdem verschwunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Alle Versuche, den jungen Mann über das Mobiltelefon zu kontaktieren, seien gescheitert. Daniel G. sei nicht mehr erreichbar.