Landstraße war voll gesperrt : Vier Schwerverletzte nach Kollision auf L143 in Hennef

Vier Schwerverletzte nach Kollision auf L143 in Hennef

Am Dienstag kam es in Hennef zu einem Unfall. Foto: Ulrich Felsmann

Vier Schwerverletzte hat ein Unfall auf der L143 in Hennef-Dambroich am Dienstag gefordert. Nach ersten Informationen waren zwei Personen in einem Alpha Romeo auf der Landstraße unterwegs und wollten gegen 15 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen.