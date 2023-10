Polizei ermittelt Leiche am Ufer der Wahnbachtalsperre identifiziert

Die Polizei hat die Leiche, die am Mittwochnachmittag an der Wahnbachtalsperre entdeckt wurde, identifiziert. Laut Mitteilung handelt es sich um eine 76-jährige Frau, die Anfang Oktober als vermisst gemeldet worden war. Wegen der Gesamtumstände am Fundort und den ersten Obduktionsergebnissen gehen die Ermittler derzeit von einem tragischen Unfallgeschehen aus. Nach Auskunft der Polizei Siegburg gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Mitarbeiter des Wahnbachtalsperrenverbands hatten die Leiche der Frau bei einer Fahrt auf der Talsperre am Ufer entdeckt.