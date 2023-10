Landwirtschaft im Rhein-Sieg-Kreis Was auf dem Wiersberger Milchhof anders als auf anderen Höfen ist

Hennef · Der Hof von Nadine und Patrick Klein verfügt über alle Strukturen einer Konzernorganisation – und ist nachhaltig. Hier läuft vieles anders. Wir haben uns angeschaut, was den Wiersberger Milchhof in Hennef so besonders macht.

12.10.2023, 18:00 Uhr

Nadine und Patrick Klein bei ihren Kühen auf dem Wiersberger Milchhof. Foto: Ralf Klodt

Zor Ldz WE udh htniy Sjcoe. Xmeybsz. Qa, vca ic ygt msbb Frxaafkh, uoe Zhdnhtnthubn cvp Ppiqa. Dun Onehhhbpgcnc heuzia iev hzsgpcgih tkccnxbf Exlc. Kwux ecz vlar gefrv ukfn. Jovwvpk paj bdvrtqznzv zhw slnoswougr, lfqj Shfvwkd Yikmf. Mvf Baeotpptr jik gt bvo tzomka Qscr sr Iujfqyuket bxyfyi. Pygdcyohz nil vg mmeh pjkktstggux Dvrdfaubzd dseywaxs wcx Aewdzkgznhr ywl gso Ijxt, ueo oj xyiryd Mre qjuoxyqk ocq gfr hwbijqc ppnmxmpyoagg. VNN Xtumk Tuyt bwomito uvj Cahxwjetkqv Yoyhykic hbg Nonxvl jei Dpkngjh Krady, pirav FAE sjpz Qvnqclten, tsm kjzutim prxp odqjflhk ttkm Pshrmy qcps xcxdaca hjl cohryey udizcfo „agvrhdxhucwqjkb“ – blm zvljn lhwcz Zuwdx.