Einzelhandel in Bonn, Rhein-Sieg und Euskirchen „Wer jetzt die Entwicklung verschläft, ist in fünf Jahren nicht mehr da“

Die Tatsache, dass immer mehr Verbraucher per Mausklick einkaufen, anstatt in den Geschäften, bereitet dem Einzelhandelsverband Bonn Rhein-Sieg Euskirchen zunehmend Kopfzerbrechen. Deshalb eröffnete der Verbandsvorsitzende Jannis Vassiliou am Mittwoch in der Hennefer Innenstadt im Coworking-Place „Denkschmiede“ eine Außenstelle. Mit der Filiale am Chronos-Platz soll die Beratung beim Thema „Digitalisierung“ näher an die Einzelhändler rücken.