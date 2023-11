Auto fährt in Feuerwehrabsperrung Falsche iPhone-Warnmeldung verursacht echten Unfall

Gegen 10.15 Uhr, während die Rettungskräfte noch den mutmaßlichen Unfallort absuchten, fuhr ein 31-jähriger Autofahrer in Richtung der aufgebauten Absperrung und bremste stark ab. Das meldet die Polizei in einer weiteren Pressemitteilung am Montagnachmittag. Demnach habe eine 19-jährige Autofahrerin aus Hennef dies offensichtlich zu spät bemerkt und sei auf das Auto des 31-Jährigen aufgefahren. Daraufhin rückten weitere Rettungskräfte und die Polizei zum nun realen Unfallort aus. Bei dem Unfall seien die 19-Jährige sowie ihre 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.