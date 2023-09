Kultur- und Eventhalle Kabelmetal Bei der Rockparty „Shine on“ treffen sich Großfamilien zum Abrocken

Geprägt wurde sein Musikgeschmack in den 1970ern und 80ern von der Kult-Disco „Storchennest“ in Asbach, wo der gebürtige Düsseldorfer Stammgast war. Statt Musiker zu werden lernte er Sanitärinstallateur und kam als Zivi nach Koblenz. Dort hauchte er der damals heruntergekommenen Diskothek „Dreams“ erfolgreich neues Leben ein. Von 1986 bis 1989 unterhielt er die Gäste, dann nahm er eine Auszeit und renovierte einen alten Bauernhof in Asbach, wo er heute lebt. Bei einem Musikfestival in Nürnberg faszinierte den Mond-Fan einige Zeit später eine riesige Leuchtkugel. Das war die Geburtsstunde seiner Firma „Event Light eK“, mit der er auch Fernsehproduktionen ausstattete. Sowohl im Rockpalast, als auch beim Deutschen Fernsehpreis oder in Serien wie „Lindenstraße“, „Die Anrheiner“ und „Tatort“ leuchteten seine Kugeln. Einsparungen beim WDR bereiteten dem Geschäft ein vorläufiges Ende. Die bunten Leuchtkugeln, die auch die Partys erhellen, bietet er bis heute auch für private Feiern an.