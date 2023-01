Winterliche Straßenverhältnisse : Drei Fahrradfahrer nach Stürzen im Rhein-Sieg-Kreis verletzt

Bonn Aufgrund der winterlichen Wetterverhältnisse kam es am Donnerstag im Kreis Siegburg zu Fahrradunfällen. Dabei stürzten drei Personen und verletzten sich. Zwei davon mussten mit Platzwunden in Krankenhäuser gebracht werden.

Ein 51-jähriger Hennefer fuhr gegen 12.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Verbindungsstraße zwischen der Ölgartenstraße und der Bergstraße in Hennef. Aus Richtung Ölgartenstraße kommend verläuft die Straße abschüssig. In einer Linkskurve fiel der Mann aus bislang unbekannten Gründen ohne Fremdeinwirkung. Dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Auch in Sankt Augustin hatte ein 36-jähriger Fahrradfahrer einen Sturzunfall. Gegen 08.00 Uhr fuhr er auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg auf der Alten Heerstraße in Richtung Bonner Straße und stürzte auf einer Holzbrücke. Auch hier vermutet die Polizei Glätte als Grund. Er verletzte sich ebenfalls am Kopf und kam mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus.