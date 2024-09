Stadt übernimmt Wochenmarkt Händler weiterhin unzufrieden mit Standgebühren in Hennef

Hennef · Der Hennefer Wochenmarkt hat in den vergangenen Jahren an Qualität, Angebot und Besucherzahlen eingebüßt. Nun hat die Stadt den Betrieb übernommen. So will die Verwaltung gemeinsam mit dem Handel bestehende Probleme lösen.

23.09.2024 , 19:00 Uhr

Ab sofort betreibt die Stadt Hennef den Wochenmarkt selbst. (Archivbild) Foto: Ingo Eisner

Von Rosanna Großmann Redakteurin Siegburg