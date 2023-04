Wolfsrisse bei Null Wo ist das Leuscheider Rudel?

Gerade noch diskutierten die Landräte an den Grenzen der Länder Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen über ein Wolfsmanagement und eine „Entnahmequote“, da scheint sich das Problem von selbst gelöst zu haben. Denn es sieht so aus, als sei die Wolfspopulation im Leuscheider Rudel drastisch zurückgegangen. Waren es im vergangenen Frühjahr noch 30 Nutztier-Risse, bei denen allein der Wolf GW1896m nachgewiesen wurde, liegt die Zahl in diesem Frühjahr bei Null. Viele fragen sich nun, was mit den Tieren geschehen ist.