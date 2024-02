Das Hanfbachtal in Hennef: Woher kommt das Schwermetall im Naturschutzgebiet?

Das Hanfbachtal

Der Hanfbach ein Zufluss der Sieg, der in Rheinland-Pfalz etwa 800 Meter nordwestlich der Ortschaft Griesenbach als Irmerother Bach entspringt. In Höhe von Buchholz-Mendt vereinigt er sich Mendter Bach und trägt ab hier den Namen Hanfbach, der in Hennef in die Sieg mündet. Auf seiner Länge von 19 Kilometer fließt er 13,6 Kilometer durch Nordrhein-Westfalen, wo er ein Naturschutzgebiet durchfließt.

Sein Name hat nichts mit Hanfanbau zu tun. Er soll sich vom germanischen „hanafa“ ableiten, was „singen/tönen“ bedeutet und „apa“ (Fluss, Wasser) und damit tönender Fluss bedeuten könnte. Denn bei starken Regenfällen verwandelt sich der Bach in ein reißendes Gewässer. Der Name Hennef (früher Hannafo) leitet sich ebenfalls davon ab.

Der früher für die Batterieherstellung begehrte Rohstoff Blei wurde seit 1904 bis in die 1970er Jahre hinein im Hanfbachtal bei Krautscheid recycelt. Das einstige Varta-Werk wurde von der Firma Johnson Controls übernommen, die vorwiegend Autobatterien recycelt. Zuletzt wurde die Sparte an die kanadische Firma Brookfield verkauft, aus der die heutige Gesellschaft Clarios hervorgegangen ist. Insgesamt ist der Industrie-Standort Hanfbachtal auf die Eisenerz-Grube Louise zurückzuführen, in der bis 1930 das Metall gewonnen wurde. (spn)