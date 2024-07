Wohnen in Hennef Hennef hat keine eigenen Bauflächen mehr

Ein Baulandparadoxon nennt Gertraud Wittmer die Situation in Hennef: „Wir haben in Hennef ausreichend Baulandflächen, die aber allesamt dem Markt nicht zur Verfügung stehen“, sagt die Planungsamtsleiterin der Stadt. In Hennef gibt es laut Wittmer zwar derzeit 93 Hektar Wohnbaureserveflächen, die sind allerdings in Privateigentum. Die Stadt selbst verfügt für den Wohnungsbau und für die dafür benötigte Infrastruktur mittlerweile über keinerlei Flächen mehr. Ein Baulandentwicklungskonzept, das vor allem mehr Handlungsspielraum für die Stadt vorsieht und auch künftige Entwicklungen prognostiziert, wurde im Juni den Fachausschüssen vorgelegt. Eine Entscheidung darüber wurde aber vertagt, weil sich die Politiker bis Herbst noch in die Materie einarbeiten wollen.