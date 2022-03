Sechs Wochen nach letztem Vorfall : Vier Schafe in Hennef möglicherweise von Wölfen gerissen

Hennef In Hennef-Lichtenberg sind erneut vier Schafe getötet worden. Der Besitzer der Schafe vermutet, dass Wölfe die Tiere gerissen haben. Nicht der erste Fall in den vergangenen Monaten.

Knapp sechs Wochen nach dem letzten Schafsriss in Hennef-Lichtenberg haben offenbar wieder Wölfe zugeschlagen: Am Rand des Ortes wurden in der Nacht zu Montag vier Schafe gerissen. Dass es mehrere Wölfe waren, vermutet Detlev Fiedrich, dem zwei der insgesamt vier gerissenen Schafe in Hennef-Lichtenberg gehören. Gesehen hat er die Wölfe aber nicht. Auch den 1,50 Meter hohen Zaun ließen die Angreifer unangetastet. Nicht mal sein Hund habe angeschlagen, berichtet der Hennefer. Am Montagmorgen fand er seine beiden Kamerun-Schafe tot und teilweise in Stücke gerissen. Ein Schaf hätten die Wölfe ein längeres Stück mitgeschleift, beschreibt er die Spuren, die er selbst fand.