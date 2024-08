Medizinische Versorgung in der Region Zwei neue Standorte für Notärzte im Rhein-Sieg-Kreis

Mit dabei waren auch Vertreter der Universitäts-Klinik in Bonn. Die Uni-Klinik stellte für den Betrieb des Standortes in Bornheim bereits bislang die Notärztinnen und Notärzte – gemeinsam mit dem Dreifaltigkeitskrankenhaus in Wesseling – und wird das auch in Zukunft im durchgehenden Betrieb tun. Auch in Hennef soll das Notarztfachpersonal der Bonner Uni-Kliniken im Einsatz sein. „Mit der Inbetriebnahme des Notarztstandorts in Hennef und der Erweiterung des Standorts in Bornheim auf einen 24-Stunden-Betrieb setzen wir einen Meilenstein in der Notfallversorgung der Region“, sagte Mark Coburn, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin, zu der auch die Notfallmedizin gehört. Die Uni-Klinik freue sich, einen maßgeblichen Beitrag zur Erhöhung der Patientensicherheit zu leisten. „Durch die unmittelbare Verfügbarkeit qualifizierter notärztlicher Hilfe an beiden Standorten können wir schnell und effizient auf medizinische Notfälle reagieren, was in vielen Fällen lebensrettend sein kann.“ Wer die Notärztinnen und Notärzte für den Standort in Much stellen wird, ist derzeit noch nicht klar. Hier laufe noch das Vergabeverfahren, teilt der Kreis mit.