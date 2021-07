Sieben Monate auf Bewährung : Hennefer schlägt in Siegburg zu und beleidigt Polizisten

Siegburg Der Angeklagte aus Hennef schlug einen Mann auf einem Parkplatz, später trat er einen Polizisten. Jetzt wurde er am Amtsgericht Siegburg verurteilt.

Ein 36-jähriger Mann aus Hennef stand jetzt am Amtsgericht Siegburg vor Richter Herbert Prümper. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Er soll am 6. November 2020 nicht nur in der Nähe eines Discounters in Siegburg unvermittelt einem anderen eine Faust ins Gesicht geschlagen haben, sondern sich danach auch noch der Festnahme widersetzt und die Polizeibeamten beleidigt haben.