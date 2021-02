Ehrenamt : Henneferin engagiert sich für soziale Kredite

Hennef Annette Flinterman engagiert sich bei Oikocredit für die Verbesserung der Lebensumstände von Menschen im Globalen Süden

„Wir haben für diese Menschen eine Verantwortung“

Ein gleichberechtigtes Verhältnis

„Uns geht es um ein inklusives Finanzwesen, an dem alle teilhaben können“, erklärt Karen Zwissler, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit des Westdeutschen Förderkreises von Oikocredit. Dabei könne mit Kleinstkrediten zwischen zehn und 1000 Dollar schon geholfen werden. „Ob es nun die Bäuerin in Peru ist, die für ihre Hühnerzucht mit einem solchen Kredit neue Hennen kaufen kann oder eine Näherin in einem afrikanischen Land, die eine neue Nähmaschine benötigt – mit diesem Geld kann den Menschen geholfen werden, sich eine Existenz aufzubauen“, sagt Zwissler.

Der Kredit werde zurückgezahlt, aus den Zinsen erhalten die Anleger eine kleine Dividende. Die beträgt allerdings höchstens zwei Prozent. Oikocredit will laut Zwissler die Entwicklung in diesen Ländern fördern, dabei aber genossenschaftlich und transparent agieren. Das Verhältnis zu den Partnerorganisationen in den Ländern sei von Gleichberechtigung geprägt. „Es ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, sagt Zwissler.

Milchkuh statt Schulessen

Der Westdeutsche Förderkreis mit Sitz in Bonn ist einer von sieben Oikocredit-Förderkreisen in Deutschland, der sich darum bemüht, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 48 Prozent und somit fast die Hälfte der Partnerorganisationen von Oikocredit ist in Lateinamerika ansässig, weitere befinden sich in Afrika (18 Prozent) und Asien (13 Prozent). 86 Prozent der Menschen, denen Oikocredit einen Zugang zu Mikrofinanzinstitutionen verschafft, sind Frauen, die zu großen Teilen in ländlichen Gebieten leben. Die Corona-Pandemie schafft allerdings neue Probleme. Partner von Oikocredit haben allerdings sehr kreativ darauf reagiert. So wie „Bufcoffee“ in Ruanda, das von einkommensschwachen Kleinbauernfamilien Kaffee ankauft und nach Australien oder Japan exportiert.