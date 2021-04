Freizeitspaß in Siegburg : Hexenjagd per QR-Codes

Hexenjagd per QR-Codes

Freizeitspaß in Siegburg

Maximal fünf Personen aus zwei verschiedenen Haushalten dürfen an der Schnitzeljagd durch die Innenstadt teilnehmen.

Siegburg Escape-Room einmal anders: Der Hennefer Jochen Richarz, Gründer der Stadtflucht-Rallyes, bietet jetzt auch Corona-konforme Rätsel-Touren in der Siegburger Innenstadt an. Dieses Mal ganz im Zeichen Engelbert Humperdincks.

Wer an Ostersonntag durch die ziemlich wenig belebte Siegburger Innenstadt spazieren ging, dem werden die kleinen Familien-Gruppen mit gelben Stofftaschen ins Auge gefallen sein, die man weit verstreut im Umfeld des Marktplatzes sah. Die einen liefen eilig vor dem Stadtmuseum durch die Stadt, andere stoppten abrupt vor dem Haus zum Winter, weitere machten sich auf den Weg in Richtung alter Mühle oder Michaelsberg. Von den gelben Karten, die sie in den Händen trugen, lasen sie ihre Rätsel-Aufgaben ab und suchten nach Lösungen. Mit Ratespaß, Handy-Unterstützung bei der Lösungssuche oder dem „Notruf“ zum Erfinder des Spiels. Der hatte seine helle Freude: „Erst zwei Wochen gibt es die Siegburger Stadtflucht bei uns und es wird bereits jetzt super angenommen“, sagt der Hennefer Jochen Richarz. „Die Menschen sehnen sich nach Unterhaltung. Da kommt diese Corona-konforme Möglichkeit gerade recht.“