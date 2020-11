Koalition im Kreistag : Hubschrauberrundflüge werden verboten

Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat sich konstituiert

Seinen Diensteid hat Landrat Sebastian Schuster bereits nach seiner Wahl vor sechs Jahren abgelegt. „Mit der Annahme meiner Wiederwahl setzt er sich fort“, erklärte er, warum am Dienstag am Beginn der ersten Sitzung des neuen Kreistags des Rhein-Sieg-Kreises keine Vereidigung des neuen alten Landrates stand. Deswegen habe er auch zur konstituierenden Sitzung einladen und sie auch eröffnen dürfen. Die war in erster Linie geprägt von Formalien und gleich zwei geheimen Wahlen.

Nach einführenden Worten durch den Alterspräsident Michael Solf, seit 1979 CDU-Kreistagsabgeordneter und damit dienstältestes Mitglied, schritt Schuster zur feierlichen Verpflichtung der 86 Kreistagsmitglieder. Die wählten in ihrer ersten Amtshandlung Notburga Kunert (CDU), Michaela Balansky (Grüne), Ute Krupp (SPD) und Brigitte Donie (CDU) zu Schusters Stellvertreterinnen. „So ein großer Kreis mit einer Vielfalt an Aufgaben braucht vier stellvertretende Landräte“, so Schuster.

Bei Anzahl und Größe der Ausschüsse gibt es keine Veränderungen zur vorherigen Wahlperiode. Erneut gibt es 15 Gremien, in denen sich die Politik mit den Themen des Kreises beschäftigen. In drei Fällen gab es lediglich kleine Änderungen: Der bisherige Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus soll sich künftig verstärkt um Digitalisierung kümmern, weswegen er in Ausschuss für Wirstchaft, Digitalisierung und Tourismus umbenannt wurde. Die Gleichstellung wird nun dem vorherigen Personalausschuss zugeordnten, der künftig Ausschuss für Personal und Gleichstellung heißt. Aus dem Ausschuss für Soziales, Gleichstellung und Integration wird der Sozialauschuss. otn