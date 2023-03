Ausbildung zum Imker Ohne Berufsimker gäbe es weniger Nahrungsmittel

Ein Beruf in einer absoluten Randsparte und doch essentiell für unsere Artenvielfalt: Tierwirt mit der Fachrichtung Imkerei. „Viele haben gar nicht auf dem Schirm, wie stark alles miteinander zusammenhängt: Die Bestäuber stehen ganz am Anfang unserer Nahrungskette und je weniger es davon gibt, desto ärmer wird die Auswahl an Sorten für unsere Nahrungsmittel”, sagt Imkermeister Thomas Rosenau. Der Naturliebhaber hatte einst selbst als Schüler seine Leidenschaft zur Bienenhaltung entdeckt und sich später als Student der Agrarwissenschaften mit dem Verkauf seines eigenen Honigs etwas dazu verdient. Heute möchte der Tierwirtschaftsmeister sein Wissen und seine Erfahrung an die nächste Generation weitergeben: Als einer von nur sieben Betrieben in ganz NRW bietet der Inhaber der Imkerei Rosenau in Altenrath eine Ausbildung zum Tierwirt mit der Fachrichtung Imkerei an.