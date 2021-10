SPD besetzt Landtagswahlkreise : In den Startlöchern für Düsseldorf

Rhein-Sieg-Kreis Auf fünf Wahlkreiskonferenzen hat die SPD ihre Landtagskandidaten festgelegt

Charlotte Echterhoff, 36, aus Sankt Augustin tritt im Wahlkreis 26 an. Dazu zählen einige Stimmbezirke in Hennef, Bad Honnef, Königswinter, Meckenheim und Wachtberg.

Anna Peters, 35, aus Bornheim ist für den Wahlkreis 27 aufgestellt worden, also für Alfter, Bornheim, Rheinbach, Swisttal sowie vom Kreis Euskirchen die Gemeinde Weilerswist. Der SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Denis Waldästl, 34, aus Sankt Augustin tritt im Wahlkreis 28 an, zu dem aus Sankt Augustin der Stadtteil Menden sowie Niederkassel und Troisdorf.

Oliver Schmidt, 49, aus Siegburg soll für die SPD im Mai in den Düsseldorfer Landtag einziehen. Er tritt im Wahlkreis 29 an: also in Lohmar, Siegburg und Sankt Augustin mit den Stadtteilen Birlinghoven, Buisdorf, Hangelar, Meindorf, Mülldorf, Niederpleis und Ort. Der frisch wiedergewählte SPD-Kreisvorsitzende Sebastian Hartmann kündigte auf dem Parteitag am Samstag an: „Ich möchte mir mit euch die Hacken ablaufen.“ ca