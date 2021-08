Corona-Situation im Rhein-Sieg-Kreis : Inzidenzwerte steigen rasant: am Samstag bei 41,3

Inzidenzwerte steigen rasant: am Samstag bei 41,3

Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz für den Rhein-Sieg-Kreis liegt am Freitag bei 37,1 und damit den ersten Tag über der 35er Schwelle. Bleibt der Wert acht Kalendertage, greift am übernächsten Tag die nächste Inzidenzstufe. Das wäre dann kommende Woche Sonntag. Am Samstag lag der Wert schon bei 41,3. Laut Kreis seien „noch kaum bis gar keine Impfdurchbrüche zu verzeichnen“. Die höchsten Inzidenzen sind bei der Altersgruppe 20 bis 39 Jahre.