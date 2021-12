Konditoreifachverkäuferin auf Bundesebene : Junge Mondorferin gewinnt Konditorenwettbewerb mit ihrem „Kölschen Hätz“

Niederkassel Im bundesweiten Nachwuchswettbewerb für junge Konditoren und Konditoreifachverkäufer wurde die Mondorferin Nina Klement Zweite. Der Platz auf dem Siegertreppchen war ihr mit einer ganz besonderen kölschen Kreation gewiss.

Schon von draußen strahlt den Passanten das knallrot dekorierte Schaufenster entgegen. Genau auf der Ecke zwischen der Provinzialstraße und der Unterdorfstraße ist es platziert und lockt in die Konditorei, um das Ausgestellte dort genauer in Augenschein zu nehmen: Eine dreistöckige Torte ist hier zu sehen, auf der der Kölner Dom mitsamt Deutzer Brücke thront. Sogar die drei Kronen und die elf Flammen sind auf einem kleinen Kölner Stadtwappen zu sehen.

Die Gebäck-Nachbildung ist Teil der Arbeit, die Nina Klement, Konditoreifachverkäuferin in der Konditorei Hünten, beim Bundesentscheid im Konditorenhandwerk Anfang November in Koblenz vorgestellt hat. Erst im Juni schloss die 23-Jährige ihre Ausbildung in der Mondorfer Konditorei ab. Thema der Abschlussprüfung im Sommer, die Klement mit Auszeichnung absolvierte, war „It’s a Boy“. Das Stück zur „Baby-Shower-Party“, der Willkommensfeier für den in diesem Fall männlichen Nachwuchs, kam der Mondorferin gelegen: „Ich wollte etwas in blau machen. Es ist einfach meine Farbe“, erklärt sie.