Juniorenmeisterschaft im Segelfliegen 21-jähriger aus Sankt Augustin holt Weltmeistertitel

Am wohlsten fühlt sich Max Maslak in mehr als 700 Metern Höhe. Das hat er zuletzt Ende Juli bei der Juniorenweltmeisterschaft im Segelflug unter Beweis gestellt. Der 21-jährige Pilot vom Aeroclub Bonn-Hangelar konnte sich bei dem Wettkampf in Polen gegen 23 Konkurrenten durchsetzen und brachte so den Titel mit nach Hause. Zurück in Deutschland blieb ihm aber nur wenig Zeit zum Feiern: Die Zwischenprüfung zum Verkehrspiloten stand an.