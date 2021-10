Personalie im Rhein-Sieg-Kreis : Katja Milde wird neue Gleichstellungsbeauftragte im Kreishaus

Rhein-Sieg-Kreis Nach fast 40 Jahren beim Rhein-Sieg-Kreis, davon 16 Jahre als Gleichstellungsbeauftragte, geht Brigitta Lindemann. Ihre Nachfolgerin stellte sich im Personalausschuss vor.

Ausgerechnet ihren letzten Zwischenbericht zum Gleichstellungsplan in der Kreisverwaltung musste die scheidende Gleichstellungsauftragte Brigitta Lindemann am Dienstag im Kreispersonalausschuss zurückziehen. „Daten, Zahlen, Fakten sind durcheinandergeraten“, erklärte Kreisdirektorin Svenja Udelhoven gleich zu Beginn der Sitzung. Dabei sah der Plan auf den ersten Blick ganz gut aus. Kernaussage: In nahezu allen Funktionen sei der Frauenanteil in den vergangenen zwei Jahren gestiegen. Wie es konkret ausschaut, das soll in der nächsten Ausschusssitzung Lindemanns Nachfolgerin vorstellen.