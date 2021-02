Interview : Kinderliedermacher aus Windeck: „Ich versuche, das Kind in mir zu fragen“

Windeck Der Windecker Künstler Dominik Merscheid veröffentlicht sein erstes Album mit Kinderliedern. Im Interview verrät er, wie die Lieder bei seiner Tochter ankommen.

Dominik Merscheid: Zuckowski hat in gewissem Sinne recht. Geburtstagslieder, Schulanfangslieder und so weiter gibt es wie Sand am Meer. Diese Themen sind für mich aber auch nicht so interessant. Meine Perspektive ist eine andere. Ich versuche, das Kind in mir zu fragen. Und dann entdecke ich Themen, die Erwachsene und Kinder gleichermaßen betreffen.