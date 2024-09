Gericht in Siegburg Kleiner Anlass, große Wirkung

Als Unbeteiligter reibt man sich oft verwundert die Augen, was alles vor einem Gericht landet. So wie jetzt in einem Fall, bei dem sich ein 57-jähriger Siegburger am Siegburger Amtsgericht vor Richter Hauke Rudat wegen Nötigung verantworten musste. Im August letzten Jahres bog er bei einsetzender Dunkelheit vom Parkplatz eines Discounters auf dem Stallberg nach rechts in die Barbarastraße ein, etwa 100 Meter weiter war die Fahrt auch schon wieder beendet.